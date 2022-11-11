Ümit Özdağ sonunda dayanamadı! Devlet Bahçeli'yi eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP'yi eleştirmemesiyle gündemdeydi. Özdağ'a konu sorulduğunda " MHP'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.





SONUNDA BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Ümit Özdağ, MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli'nin AKP- HDP görüşmesini normal karşılamasını değerlendiren Özdağ sert eleştirilerde bulundu. Özdağ'ın Bahçeli hakkındaki sözleri şöyle: "Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında HDP'yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor."