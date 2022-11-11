Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ sonunda dayanamadı! Devlet Bahçeli'yi eleştirdi /11 Kasım 2022 13:07

Ümit Özdağ sonunda dayanamadı! Devlet Bahçeli'yi eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmemesi nedeniyle gündemdeydi. Özdağ bu sessizliğini bozdu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,  MHP'yi eleştirmemesiyle gündemdeydi. Özdağ'a konu sorulduğunda " MHP'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.

SONUNDA BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ 
Ümit Özdağ, MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli'nin AKP- HDP görüşmesini normal karşılamasını değerlendiren Özdağ sert eleştirilerde bulundu. Özdağ'ın Bahçeli hakkındaki sözleri şöyle: "Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında HDP'yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor."
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