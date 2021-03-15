Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ yeni partisinin detaylarını açıkladı /15 Mart 2021 23:53

Ümit Özdağ yeni partisinin detaylarını açıkladı

İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurma yolunda ilerleyen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, yeni partinin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

SHABER3.COM

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı. Özdağ, ''Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ, daha sonra  İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 

HaberTürk ekranlarında yayımlanan Kübra Par ile Açık ve Net'e konuk olan Ümit Özdağ, "Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz" dedi.

''ATATÜRK'ÜN BİZE GÖSTERDİĞİ HEDEFLERDEN''

Özdağ, Türk milliyetçiliği ile ilgili, "Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğinden bahsediyorum. Atatürk'ün bize gösterdiği hedeflerden bir tanesi de Türk dünyası" ifadelerine yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ümit Özdağ yeni partisinin detaylarını açıkladı Sonraki Haber >>

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:35:29