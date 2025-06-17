Ümit Özdağ'a hapis cezası ve tahliye kararı

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yaklaşık beş aydır Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, altı günde ikinci kez hakim karşısına çıktı.





Halktv'de yer alan habere göre Silivri Cezaevi'ndeki 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Zafer Partisi yöneticilerinin yanı sıra, başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özdağ’a destek vermek için hazır bulundu.





Bugünkü duruşmada savcı değişti ve yeni savcı yeni bir mütalaa verdi. Ümit Özdağ’ın paylaşımlarıyla “Kayseri Olaylarını” tetiklediği ve “Zincirleme şekilde Halkın bir kesimini alenen düşmanlığa tahrik” suçunun sabit olduğunu iddia eden savcı, tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulundu.





Bir önceki duruşmada Ümit Özdağ için 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti ancak yeni savcı ikinci duruşmadaki mütalaasında suçun “zincirleme şekilde” işlendiğini iddia ettiği için Ümit Özdağ hakkında 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.





Duruşmada savunma yapan Ümit Özdağ şunları söyledi:





"Afedersiniz, gerçekten çok öfkeliyim biliyor musunuz? Nasıl olur da bir hukuk insanı, bir Cumhuriyet Savcısı, iddianameyi böyle yazabiliyor? Hukuk adına, adalet adına, insanlık adına çok öfkeliyim...Bunlardan dolayı beni hapse yollayacaksınız yollayın. Bütün Türkiye’yi mi tutuklayacaksınız? 4 buçuk sene ceza alsam bu kadar yatacaktım zaten. İnsan Allah’tan korkar biraz”





TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Ümit Özdağ ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verildi. Ayrıca Özdağ'a 2 yıl 4 ay 4 gün hapis cezası verildi.





Özdağ'a yönelik verilen tahliye kararının ardından çok sayıda kişi davanın görüldüğü Silivri'de bir araya gelerek kararı sevinçle karşıladı.