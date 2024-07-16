Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ'a MİT'çi şoku: 7 yıla kadar hapsi isteniyor /16 Temmuz 2024 17:41

Ümit Özdağ'a MİT'çi şoku: 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 3 ile 7 arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ümit Özdağ haberi "Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" sözleriyle duyurdu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, MİT mensuplarına başsağlığı dilediği için "isimleri ifşa" iddiasıyla 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını duyurdu.

Ümit Özdağ, Libya'da görev yaparken şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle suçlanıyor. Özdağ, yaptığı açıklamada iddianamenin detaylarını anlatarak, kendisine yöneltilen suçlamaları kamuoyuyla paylaştı.

“BU DAVAYI BAŞIMDA KILIÇ GİBİ SALLAYARAK…”

Geçen hafta sonu Ankara Başsavcılığı Libya’da şehit olan iki MİT personelinin ifşa ettiğim gerekçesiyle hakkıma 3 yıldan 7 yıla hapis cezası istemiyle bir iddianame hazırladı ve bu iddianameyi ağır ceza mahkemesine yollamış, ilginç bir şey. Tabii ki bir savcı, 3 ile 7 yıllık bir cezanın ağır cezaya gitmeyeceğini bilir. Ağır ceza mahkemesi iddianameyi geri yollamış. Nöbetçi Asliye Mahkemesi’ne gitmiş. Buradaki amacın beni mahkum ederek, siyasi yasak getirerek, siyasetten tasfiye etmek olduğunu biliyorum. Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye’yi son 22 yıldır bir siyasi yasaklının yönettiğini unutarak, yaptınız bu eylemi. Bu davayı başımın üstünde kılıç gibi sallayarak ne benim ne de Zafer Partisi’nin konuşmasını engelleyemezsiniz. Türk milleti için verdiğimiz mücadelen geri adım attıramazsınız. Beni hapse atsanız da konuşmaya devam edeceğim, siyasi yasak getirseniz de konuşmaya devam edeceğim.
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