Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye çok sert çıkış!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık’ı dernek binasında ziyaret etti.





İkili, basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.





BAHÇELİ'YE SERT SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağırması ile başlayan ve DEM Partili heyetin İmralı'ya gidip Öcalan ile görüştükten sonra Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret etmesi ile devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, Devlet Bahçeli'ye yüklendi.





"DEVLETE VE MİLLETE KARŞI SUÇ İŞLİYOR"

Özdağ "Biz konuştuğumuz zaman Devlet Bahçeli gibi dişi karakterli cümlelerle konuşmuyoruz. Açık, net konuşuyoruz. Kimi kastettiğimizi çok açık söylüyoruz. Ortaya laf söylemiyoruz, bundan sonra da söylemeyeceğiz. Devlet Bahçeli, Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir.





Bu işlediği suçları sağa sola havaya edilmiş küfürlerle bastırması mümkün değildir. Devlet Bahçeli , terörsüz Türkiye diyerek Türkiye'yi bir terör örgütünün önünde diz çöktürmeye çalışmaktadır. Türkiye büyük devlettir, Türk milleti de büyük bir millettir. Bir terör örgütü karşısında ne devletimiz ne milletimiz diz çökmeyecektir." ifadelerini kullandı.







