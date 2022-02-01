Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ'dan Cem Yılmaz'a ziyaret /01 Şubat 2022 20:09

Ümit Özdağ'dan Cem Yılmaz'a ziyaret

Cem Yılmaz'la bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı paylaşımda "Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbetti. Ciddi meseleleri gülerek konuşmak demek böyle oluyormuş" ifadelerini kullandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, komedyen Cem Yılmaz'la görüştüğünü duyurdu.

Ümit Özdağ, Cem Yılmaz'ı ziyaretinden fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbetti. Ciddi meseleleri gülerek konuşmak demek böyle oluyormuş" ifadelerini kullandı.

"Diamond Elite Platinum Plus" gösterisi yılbaşı gecesinden itibaren Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz, gösterisinde, tatile giden Türklerin Türklerden rahatsız olduğuna dair gözlemlerini anlatmıştı.

"Tatilde Türk'e denk gelmek' diye bir dert olur mu ya?" diyen Cem Yılmaz, "Kendileri gidiyorlar oraya, niye rahatsız oluyorsunuz?" eleştirisinde bulunmuştu.

Göçmenleri hedef alan söylemleriyle tepki gören Ümit Özdağ da Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bu bölümü sosyal medya hesabından paylaşırken "Türkiye'de Türk'e düşman, yurtdışı tatilinde ise Türk'ten şikâyetçilere oransal olarak en az Türk'le karşılaşacakları Kilis veya Hatay'ı önerebilirim.Tercihi İstanbul olanlar ise Fatih, Esenler veya Taksim'de yaşayabilirler. Eminim ki buralarda Türk bulmakta epey zorlanacaklar" diye yazmıştı.

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