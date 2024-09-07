Ümit Özdağ'dan 'Dilan Polat' çıkışı: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

Polat'ın yayınladığı videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" notunu düştüğü paylaşımıyla dikkat çekti.





Kasım 2023'te kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanmaya başlayan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat tahliye oldu. Savcılığın itirazına rağmen verilen tahliye kararı kamuoyunun tepkisini çekerken, Dilan Polat dün eşi Engin Polat'ı cezaevinden almaya giderken bir video paylaştı.Özdağ, Polat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:"Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını kararttınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın."