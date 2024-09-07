Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ'dan 'Dilan Polat' çıkışı: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum /07 Eylül 2024 16:55

Ümit Özdağ'dan 'Dilan Polat' çıkışı: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Dilan Polat'ın eşinin tahliyesi sonrası paylaştığı videoya "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" yorumunu yaptı. Özdağ, Polat çiftinin gençlerin özenmemesi gereken kötü örnekler olduğunu belirterek, "Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız" dedi.

SHABER3.COM

Kasım 2023'te kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanmaya başlayan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat tahliye oldu. Savcılığın itirazına rağmen verilen tahliye kararı kamuoyunun tepkisini çekerken, Dilan Polat dün eşi Engin Polat'ı cezaevinden almaya giderken bir video paylaştı.

Polat'ın yayınladığı videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" notunu düştüğü paylaşımıyla dikkat çekti.

'SİZ HALK DÜŞMANISINIZ'

Özdağ, Polat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını kararttınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ümit Özdağ'dan 'Dilan Polat' çıkışı: Hapishaneden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:24:31