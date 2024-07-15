Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ'dan 'dosya' iddiası: Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti /15 Temmuz 2024 10:22

Ümit Özdağ'dan 'dosya' iddiası: Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiğini belirterek, "Eski bir AKP'li bakan AKP’nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı Sayın Bahçeli'ye takdim etmiş" ifadelerini kullandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiğini iddia etti.

T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, AKP ile MHP arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerde bulundu.

"MHP’nin şu anda AKP üzerinde ciddi bir vesayeti var" diyen Özdağ, "Bu hissiyat değil, somut gerçek. Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti, bir dosyayı elinde tutarak" ifadelerini kullandı.

Özdağ, 'dosya' iddiasına ilişkin, "Benim bildiğim, eski bir AKP'li bakan AKP’nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı Sayın Bahçeli'ye takdim etmiş" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündem olan fotoğrafı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdağ "Evet o fotoğraf o dosyayla çekilmiş. Ya da sembolik olarak o ima edilerek çekilmiş. Ama bu çok açık bir mesajdı AKP'ye" dedi.


BAHÇELİ'NİN PAYLAŞIMI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyareti öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımı tartışma yaratmıştı.

Bahçeli, partisinin 11 Haziran'daki TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı yüzük dikkat çekmişti. Yüzükte "Allah bana yeter" ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca paylaşılan fotoğrafta bir dosya da yer almıştı.
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