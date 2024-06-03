Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye’de 30,5 milyon kişinin sosyal yardım aldığını, üretmeden, çalışmadan yemenin alışkanlık haline getirildiğini söyledi. Özdağ, “Bunu alışkanlık edinen milletlerin sonu felakettir ve biz de şimdi o felaketi yaşıyoruz” uyarısında bulundu. Milyonlarca insanın yardımlar nedeniyle çalışma hayatından koparıldığını belirten Özdağ, bu kadar insan varken işçi bulunamamasının nedenini yanlış sosyal yardım politikalarıyla insanların iş dünyasından kopartılmasına bağladı.





“Erdoğan için ‘Rakibini kendisi seçer’ derler. Kendisine rakip olarak da Özgür Bey’i seçti anlaşılan. Özgür Beyin ön plana çıkması süreci başladı. Seçimlere çok var. Daha en az iki sene erken genel seçim olmaz. Konusu olmazsa 4 sene. Kim öle kim kala bakalım. Bütün bunlar Erdoğan’ın siyaseti iyi bildiğinin ve iyi yaptığının göstergesidir, dikkatli olmak lazım. Vatandaşlarımızın desteği yakınlaşması dışında hiçbir siyasi partiden bize yakınlaşalım çabası yok.”





“Meral Akşener önce Türk Milliyetçisi bazı isimlerin partiden ayrılmasını sağladıktan sonra benim ayrılmama giden süreci tetikledikten sonra aslında kendi akıbetini de belirlemiş oldu ve bu noktaya geldi. İYİ Parti’nin kurucular kurulunu oluşturan Meral Hanım ve ben değişik şekillerde partimizi terk etmiş olduk. Akşener Türk siyasetini iyi bilen insanlardan birisidir ve kendi ifadesiyle fikri takibi güçlüdür, insanlar arasındaki ilişkileri bilir, kişisel psikolojileri çok iyi bilir. İyi bir siyasetçidir fakat bu yaptıklarını bilmeden yapmadı, bilerek yaptı. Bu sonucun doğacağını biliyordu. Ama neden böyle yaptığını bilmiyorum.”





Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ümit Özdağ, 'siyasette yumuşama' konusu hakkında şunları söyledi:Ümit Özdağ, Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasını şöyle değerlendirdi:“Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında görüştüğü, görüşmenin içeriğini üç gün sonra açıkladığı” hatırlatılan Özdağ, şunları söyledi:“Ben aramızdaki konuşmayı değil, yazılı belgeyi anlattım. Seçmen olarak Zafer Partisi’ne oy verdiniz, bilmek istemez misiniz? Ben o konuşmanın içeriğiyle ilgili bazı şeyleri anlatmadım, anlatmayacağım da. Onlar benimle mezara gider.”