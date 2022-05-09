Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ'dan sığınmacılarla ilgili 'referandum' çıkışı /09 Mayıs 2022 20:24

Ümit Özdağ'dan sığınmacılarla ilgili 'referandum' çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili bir politika değişikliğine gidilmeyeceğini açıklaması sonrasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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İktidar ile muhalefet arasındaki sığınmacı tartışması büyümeye devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili bir politika değişikliğine gidilmeyeceğini açıklamasına karşıklık olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan referandum yorumu yapıldığı beliritldi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak "Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da... Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert yanıt geldi.

Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a seslenerek "Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil. Vatanımızı paylaşmayacağız. Paramızı paylaşmayacağız. Ülkemizi daha fazla soydurmayacağız" dedi.

Özdağ, "Gelecek seçimler bir referandum olacak. Tek soru, Erdoğan ve Sığınmacılar gitsin mi? Zafer Partisi hem sizi hem sığınmacıları yollayacak" ifadelerini kullandı.
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