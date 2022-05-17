Ümit Özdağ'ı işaret etti: Muhalif görünen, psikolojik harp yapılarına dikkat edin!

ZAFER PARTİSİ ÜMİT ÖZDAĞ HEDEF ALDI





'KEMAL KILIÇDAROĞLU KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN'





'TÜRKİYE'DE ÜZERİNE EN ÇOK ALGISAL OPERASYON YAPILAN KİŞİYİM'





İstanbul Havalimanı'nın kullanıma açılmasıyla birlikte 2019'da tarifeli seferlere kapatılan ve iktidarın alternatif pist olarak kullanmak yerine 'millet bahçesi'ne dönüştürülmesi için 29 Nisan'da ihale düzenlediği Atatürk Havalimanı'yla ilgili tartışmalar sürüyor.Konuşulan konuların arasında, CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci'nin hazırladığı proje de bulunuyor. Yedekci, söz konusu projeyi Habertürk TV yayınında şu sözlerle anlatmıştı:"(...) Aslında Atatürk Havalimanı'yla ilgili ben bir proje hazırladım. Atatürk Kent Parkı ve Uygarlık Kütüphanesi diye ve bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırladım. Neden? Çünkü böyle bir şey olacağı daha önceden de konuşuluyordu. Sonra erken seçim oldu, kanun teklifini hazırladık ama veremedik. Şunu dedik; oradaki bütün çalışmalara STK'lar, mühendisler, orada yaşayan insanlardan başka kimse karışamasın dedik. Gerçekten de iyi bir çalışma çıktı. Oraya gençler için bir teknoloji merkezi, orada bir uzay üssü, uzay izleme merkezi yapılabilir ama pistlerin korunup havalimanı şeklinde kalmasını istedik. Atatürk Havalimanı'nın binasının ve pistlerinin kullanılmaya devam edilmesi şart. Bırakın iyi bir havalimanı olmasını, asıl önemli olan noktalardan biri de bir simge yapı olmasıdır. Bunun da altını çizmek isterim.(...)"Ancak bu proje, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hedefi haline geldi. Özdağ, "Canan Kaftancıoğlu Atatürk Havalimanını önüne yarın CHP’lileri çağırmış. İki yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini 'AKP bizden telefonumuzu dinleyip çaldı' diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatanseverler" dedi.CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Gülay Yedekçi arkadaşımızın projesini çarpıtan trollere diyorum ki, başınıza Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün. Atatürk Havalimanı sizin hayal edemeyeceğiniz güzellikleri barındıracak kadar büyük. Hem havalimanı kalacak hem de o güzelliklere yeniden hayat bulacak" ifadesini kullandı.Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Özkan'ın bu mesajını alıntılayarak şunları kaydetti:"Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca."