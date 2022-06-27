Samanyolu Haber /Politika / Ümit Özdağ'ın korumaları 'trafik magandası' çıktı /27 Haziran 2022 06:22

Ümit Özdağ'ın korumaları 'trafik magandası' çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin programı esnasında koruma aracının karıştığı kazanın ardından ortalık birbirine girdi.

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Partisinin il kongresine katılmak üzere Mersin'e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın konvoyunda kaza gerginliği yaşandı.

İddiaya göre, Özdağ'ın konvoyunun merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndan geçişi sırasında, Aral T. yönetimindeki otomobil ile koruma aracı çarpıştı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Kaza sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olaya, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale etti. Gerginlik nedeniyle caddedeki trafikte bir süre aksama yaşanırken, polisin ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

KORUMALARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Aral T., olayın ardından polis merkezine giderek Ümit Özdağ'ın korumalarından şikayetçi oldu.

Aral T.'nin polisteki ifadesinde, 25 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde  aracı ile eşi ve kızıyla birlikte seyir halinde iken Zafer Partisi'nin konvoyuna denk geldiğini, yol istemek için plakasında 'Ümit Özdağ' yazılı koruma aracına korna çaldığını, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam ettiğini, bu esnada koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını ve içerisindekilerin, “Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun, çek kenara“ diyerek küfür ettiklerini ileri sürdüğü öğrenildi. İfadesinde ayrıca, bu esnada başka bir koruma aracının bulundukları araca arkadan çarparak kaza meydana geldiğini, araçtan indikten sonra da eşinin ve kendisinin darp edildiğini öne süren Aral T., korumalardan şikayetçi oldu.
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