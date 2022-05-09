Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ'ın partisi anketten çıkan oy oranıyla şaşırttı /09 Mayıs 2022 13:53

Ümit Özdağ'ın partisi anketten çıkan oy oranıyla şaşırttı

Kamuoyu Araştırmacısı Can Selçuki, her ay düzenledikleri Türkiye Raporu Anketi'nin mayıs ayında da devam ettiğini belirtirken Zafer Partisi'ne ilişkin büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin gündemine oturan mülteci meselesi üzerinden hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile tartışan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ çıkışlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Tartışmaların ardından Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin oy oranı ise merak konusu oldu.

Kamuoyu Araştırmacısı Can Selçuki, her ay düzenledikleri Türkiye Raporu Anketi'nin mayıs ayında da devam ettiğini belirtirken Zafer Partisi'ne ilişkin büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Her ay düzenli olarak Türkiye Raporu Anketi düzenlediklerini belirten kamuoyu araştırmacısı ve ekonomist Can Selçuki sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

OY ORANINDA ŞAŞIRTAN ARTIŞ
Selçuki, mayıs ayı için anketin devam ettiğini belirtirken mevcut sonuçlarla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki, mevcut sonuçlara göre Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi'nin büyük bir sürprize işaret ettiğini kaydetti.

Artış olacağını öngörmenin mümkün olduğunu belirten Selçuki, "Artış mümkündü tabi ama bu oranda bir artış beklemiyordum" diye yazdı
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