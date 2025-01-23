Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sebep olan emniyet raporunda neler vardı? /23 Ocak 2025 10:37

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sebep olan emniyet raporunda neler vardı?

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan Zafer Partisi lideri Özdağ'ın ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildiği sırada Kayseri Emniyet'inden bir raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldığı iddia edildi. Söz konusu raporda Kayseri'de Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırıların yer aldığı öne sürüldü.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen ve burada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan Özdağ ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nefes yazarı Aytunç Erkin, bugünkü "Özdağ için beş ay sonra gelen rapor" başlıklı yazısında Temmuz 2024'te Kayseri'de Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırıları hatırlatarak, "Tam da bu noktada Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına neden olan bir rapor var" dedi.

ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINIRKEN BAŞSAVCILIĞA GELEN RAPOR
Özdağ'ın ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildiği sırada Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nin 'Kayseri' raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldığı iddia edildi. Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde meydana gelen olaylarla ilgili olarak haklarında işlem yapılan şahısların yüzde 68’inin 10-25 yaş aralığı, yüzde 38’inin 25 ve üstü şahıs olduğu bu şahısların genel değerlendirmesinde Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal platformlarında yapmış oldukları paylaşımlardan da etkilenmiş oldukları değerlendirilmektedir."
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