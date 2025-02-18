Ümit Özdağ'ın tutukluluğunda flaş gelişme

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerinin ardından 20 Ocak’ta Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Özdağ, gece yarısı “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konuldu.





Özdağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen konuşmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, Özdağ’ın ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” kapsamına girdiğini belirterek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti ve iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu. Ayrıca iddianamede siyasi yasak getirilmesi de istendi.





Tutukluluk incelemesi kapsamında Özdağ, SEGBİS aracılığıyla Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden duruşmaya katıldı ve tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetti. Özdağ’ın avukatları, incelemenin 19 Şubat’ta yapılmasını bekledikleri için bugünkü duruşmada eksik temsil edildiklerini belirtti. O sırada cezaevinde ziyaret için bulunan bir avukat duruşmayı takip etti. Avukatlar, tutanak kendilerine ulaştıktan sonra tutukluluğa itiraz edeceklerini açıkladı.