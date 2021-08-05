Ümitcan Uygun yine, bir kadın cineyetini zanlısı olarak gözaltına alındı

Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun’un da evde bulunduğunu, Uygun’u sabah kendileri uyanmadan Hankulu’nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu’nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.







Sedat Peker’in açıklamaları ve Ümitcan Uygun Profili



Sedat Peker, geçtiğimiz aylarda, Süleyman Soylu’nun Ankara’nın mafya ve çete liderleri ile ile olan karanlık bağlarını deşifre etmişti. Yalanlanmayan hatta fotoğraflarla delillendirilen bu hadise sonrasında kamuoyunun merak ettiği sorular şöyle:



- Ümitcan Uygun’un, Süleyman Soylu tarafından korunan bu karanlık yapılarla bir bağlantısı var mı?

- Ümitcan Uygun’un, kamuoyunu aylarca meşgul eden Aleyna Çakır cinayetinden tereyağından kıl çekercesine kurtuluvermesinin bu koruma zırhı ile bir bağlantısı var mı?

- Ümitcan Uygun’un kadınlara karşı şiddet uygulamayı bir alışkanlık haline getirdiği, kendi yayınladığı sosyal medya paylaşımlarıyla sabitken nasıl kolayca bu suçlamalardan paçasını kurtarabiliyor?

- Aleyna’nın tırnaklarının arasında Ümitcan Uygun’un deri örnekleri olmasına rağmen Ümitcan Uygun’u kim koruyor?

- Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır dosyasında şüpheli sıfatıyla dahi yer almamasını kim sağladı?

- Ümitcan Uygun’u Aleyna Çakır cinayetinden koruyan kişi, Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak yine devreye girecek mi?









Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı.Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak’ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklandı. Ölümünden önce Sema Esen’e uyguladı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz’da tahliye edildi.Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu’nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu’nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu’nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu’nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.