Ümitle başarıya ve tevhide ulaşır





Önceki yazıda(12/87) ayeti kerimesinden hareketle başladığımız, bir işe girişirken, tam bir inanç, ümit ve azimle o işe sarılmak gerektiğinin ve hayırlı neticeler açısından bunun ehemmiyeti konusuna devam ediyoruz.Zikredilen ayette, Allah’ın rahmetini ifade etmekte seçilen kelimelerin negatiflikler içermeyen pozitif kelimelerden olması da bu rahmetin ne kadar büyük olup, ona ümitle sarılmak gerektiğine işaret etmektedir:Sonra da “Allah’ın ravhından ümidinizi kesmeyin” diye tembihliyor. Ravh, insana inşirah ve huzur veren esintiye denir. Bu kelimeyi biz revh u reyhan şeklinde de kullanırız. Bir de rîh vardır ki, ravh ile aynı kökten gelse de daha ziyade kötü ve olumsuz sonuçları olan rüzgâr için kullanılır. Mesela Kur’ân’da ?rîh kelimesi “azgın rüzgar/kasırga” ifade edilen birkaç yerde geçer. Bu yüzden Allah’ın rahmeti mânâsına rîhullah değil de ravhullah ifadesi kullanılır.Bu âyet-i kerimeyi biz de pek çok zaman sohbet ve vaazlarımıza konu ediniriz.Gözünün kulağının, dilinin dudağının, elinin ayağının işlediği günahları tek tek ele alsa, baktığı, işittiği, düşündüğü, tuttuğu, yöneldiği haramları hesap etse kendisi hakkında ümidi kalmayabilir.Çünkü O’nun af ve merhameti, her şeyi aşkındır, bütün günahları içinde eritecek kadar engindir.” (Kur'ân'ın Sihirli Ufku Yusuf Sûresi)Başa gelen hadiseler ne kadar dehşetli ve korkunç olursa olsun, sebepler tahtında bunlar karşısında dayanmak ne kadar imkânsız gözükürse gözüksün, mü’mine düşen şey, Allah’ın kudretine ve rahmetine dayanıp sarılmak olmalıdır. Aksi takdirde, sebeplere hakiki tesir ve güç verildiğinde insan şirke ve küfre girer.Kudreti, rahmeti ve ilmi nihayetsiz ve sonsuz olan O Zat’a (CC) dayanma ve bundan dolayı ümitle şahlanma, ayakta kalabilme, başa gelen olaylara göğüs gerebilme ve bunlar için gerekli olan güç ve kuvveti kazanmaya vesile olacaktır:Hazreti Bediüzzaman’ın da, Hazreti Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi’nin de en önemli misyonlarından birisi, hep etrafındaki insanlara ümit aşılamalarıdır. Allah’ın inayet ve keremiyle bunda başarılı oldukları için de başlarında bulundukları hizmetler bütün dünyaya yayılarak kabul görmüştür.İşte bu ümit böyle sırlı bir şeydir ve en safi ve güçlü bir dua ve niyet olarak Allah’a yükselen ve tevhidi gösteren bir iman alametidir:Âyette iki defa kullanılan ‘ravhullah’ ifadesi bize işte bu mânâları çağrıştırır.” (Kur'ân'ın Sihirli Ufku Yusuf Sûresi)Evet, Yusuf Suresi tefsiri boyunca gördüğümüz gibi, Kur’an’da anlatılan kıssalar günümüz insanına ve özellikle de Hizmet erlerine çok önemli dersler ve mesajlar vermektedirler.Hocaefendi, Yusuf Suresi tefsirinde, anlatılan kıssanın sadece insanların dinleyip rahatlayacakları, mutlu bir sonla biten bir hayat hikâyesinden ibaret olmadığına, hayatın her alanına hitap eden bir zenginlik ve alınacak ibretlerle ve derslerle dolu olduğuna dikkat çekmektedir. Kur’ân’ın her âyet ve sûresi de böyledir. İşte bu şuur ve bilinçle hareket edenler, Kur’an’dan hakkıyla istifade edebilenlerdir:“Öyleyse bir mümin, Kur’ân’ın her âyetini kendisine inmiş gibi okumalı, bunlardan ibret ve ders almaya, istifade etmeye ve bunlarla istikamet kazanmaya çalışmalıdır.Hatta müşrik, kafir ve münafıklardan bahsedilen yerlerde bile kendine bir ders, bir tembih aramalıdır. Bu da ancak Kur’ân’ın her bir âyetini doğrudan kendine inmiş gibi ve ona gönlünü açık tutarak okumakla mümkündür.Bugüne kadar derin ve dikkatli bir nazarla Kur’ân’a bakan, bir dalgıç gibi onun derinliklerine dalan nice müfessirler gelip geçmiş ve nice kıymetli eserler ve görüşler ortaya koymuşlardır. Bu zatların son örneklerinden biri olan Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân’dan nasıl istifade ettiği, ondan neler çıkardığı, ne düsturlar elde ettiği meydandadır.Fakat bütün bu kıymetli eserlerle ve devasa çalışmalarla Kur’ân hazinesi yine de tamamen ortaya konmuş değildir. Geçmiş asırda o günün ilham ve verileriyle ondan elde edilenler edildi. Fakat bulunduğumuz asırda ona yeniden yönelenler olacak ve daha ne tefsirler yazılacaktır. Kendine inmiş gibi okumaya muvaffak olabilenler kimbilir ondan daha ne cevherler çıkaracaklardır.” (Kur'ân'ın Sihirli Ufku Yusuf Sûresi)