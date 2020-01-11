Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında öldü

Sultan Kabus Belçika'da sağlık kontrolünden geçmiş ve tedavi gördükten sonra 13 Aralık'ta ülkesine dönmüştü.

Kendisinin kanser olduğuna yönelik haberler de basında yer almıştı.

Yeni Sultan Heysem, Körfez ülkesinin dış politikada 'barışçıl bir tutum' izleyeceği sözü verdi. 65 yaşındaki Sultan Heysem televizyondan yayımlanan konuşmasında ülkenin petrol sanayisinin geliştirilmesi sözü verirken tüm ülkelerle 'dostane ilişkiler'in sürdürüleceği mesajını verdi.

Sultan Kabus kimdir?

Kabus, 1744 yılından beri El Said hanedanlığı tarafından yönetilen Umman'da tahta geçen sekizinci sultan olmuştu.





18 Kasım 1940'da Züfar'da dönemin Sultan'ı Saidn Bin Timur'un tek çocuğu olarak dünyaya geldi.





1958'de gittiği İngiltere'de Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde iki yıl eğitim aldı. İngiliz Ordusu'yla Batı Almanya'da altı ay görev yaptı.





1966 yılında ülkesine dönen Sultan Kabus yaklaşık 50 yıl boyunca Umman siyasetinde etkin bir rol üstlendi.





Sultan, münzevi ve muhafazakar bir lider olarak bilinen babası Said bin Timur'u 1970 yılında bir saray darbesiyle tahttan indirdi. Henüz 29 yaşında ülkenin lideri oldu.





Babası, Said bin Timur döneminde ülkede radyo dinlemek ve güneş gözlüğü takmak gibi yasaklar bulunuyordu. Ayrıca, kimin evlenebileceğine, eğitim görebileceğine ya da ülkeden ayrılabileceğine Said bin Timur karar veriyordu.





Sultan Kabus, tahta geçtikten sonra modern bir hükümet kurmak istediğini ve petrol gelirini ülkeyi geliştirmek için kullanmak istediğini açıkladı.





Liderliğinin ilk yıllarında, ülkenin güneyindeki Züfar eyaletinde çıkan ve Marksist Halk'ın Yemen Demokratik Cumhuriyeti tarafından desteklenen isyanı İngiliz özel kuvvetleri ve Ürdün'ün yardımıyla bastırdı.



