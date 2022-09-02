Samanyolu Haber /Spor / Ümraniyespor-Trabzonspor maçında bir gol vardı /02 Eylül 2022 23:50

Ümraniyespor-Trabzonspor maçında bir gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında  karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken Trabzonspor maçın 60. dakikasında Trezeguet ile 1-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele bordo mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla son şampiyon Trabzonspor puanını 10'a çıkartırken, Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

Trabzonspor haftaya Adana Demirspor deplasmanına giderken, Ümraniyespor ise Gaziantep'e gidiyor.



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