Ümraniyespor-Trabzonspor maçında bir gol vardı

Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken Trabzonspor maçın 60. dakikasında Trezeguet ile 1-0 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele bordo mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.
Bu skorla son şampiyon Trabzonspor puanını 10'a çıkartırken, Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.
Trabzonspor haftaya Adana Demirspor deplasmanına giderken, Ümraniyespor ise Gaziantep'e gidiyor.
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