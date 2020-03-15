Samanyolu Haber /Gündem / Umre dönüşü ölüm paniği! /15 Mart 2020 17:51

Umre dönüşü ölüm paniği!

Haber7.com yazarı Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü umreden döndükten sonra hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Esra Elönü'nün umreden dönen babası hayatını kaybetti. 

Elönü'nün ölüm sebebinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı olup olmadığı araştırılırken, Esra Elönü ise Koronavirüs testinin negatif çıktığını kaydetti. 
 
Emekli imam Şaban Elönü umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm sebebi henüz tespit edilemezken Koronavirüs'e bağlı olup olmadığı ya da başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığı incelemelerin akabinde belli olacak.

Elönü’nün umre dönüşü grip belirtileri olduğu, bunun haricinde bilinen bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi.

MAHALLE KARANTİNA ALTINDA

Elönü'nün ikamet ettiği Gaziosmanpaşa'nın Yıldız Tabya bölgesi karantinaya alındı. 

Son olarak geçen hafta Umre’den dönen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine bu sabah umreden gelenler Ankara ve Konya’da öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı.
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