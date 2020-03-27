Umre dönüşü termal kamerayı böyle atlatmışlar!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu'ndan Dr. Hakan Hekimoğlu, Koronavirüs salgınına dair katıldığı programda, "Umreden ilk dönenlere termal kamerada ateşleri olduğu anlaşılmasın diye rehberleri 'Parasetamol' isimli tabletten dağıtmış." dedi.





Hekimoğlu, NTV'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ele alındığı "Önce Sağlık" programına konuk oldu.





Umreden dönen vatandaşlarla ilgili de değerlenmede bulunan Hekimoğlu, "Yaşanmış bir olayı söyleyeyim size. Umreye giden vatandaşlarımızın bir kısımına rehberleri tarafından Parasetamol tablet dağıtılmış dönüşte. Umreden ilk dönenler daha önce karantinaya alınmıyorlardı. Termal kamerayla ölçüm yapılıyordu, sağlık sistemine yönlendiriyorlardı. Ateşi olanlar görülmesin, kamerada belli olmasın diye, tabletler verilmiş kendilerine rehberleri tarafından." diye konuştu.





KARANTİNAYA SON ANDA KARAR VERİLDİ





Şubat ayında 21 bin kişi umre ibadeti için Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Sosyal medyada itirazlar yükselinceye kadar geçen sürede umreden dönenlere karantina uygulanmadı.





İki hafta önce Arabistan'dan dönen 11 bine yakın kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında karantinaya alındı,





PARASETAMOL NEDİR?





Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir etken maddedir. Ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir.





İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır.