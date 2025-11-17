Samanyolu Haber /Gündem / Umre dönüşü üzücü kaza: 45 kişi hayatını kaybetti /17 Kasım 2025 17:46

Umre dönüşü üzücü kaza: 45 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’ın Mekke-Medine yolu arasında meydana gelen otobüs kazasında umre için kutsal topraklara gelen 45 Hindistanlı hayatını kaybetti. Kazadan yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğu ve durumunun ağır olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Büyük bölümü Haydarabad’dan gelen 46 kişilik kafile, Mekke’de umre görevini tamamladıktan sonra Medine’ye doğru yola çıktı. Otobüs ve yakıt tankerinin karıştığı kazanın ardından otobüs alevler içinde kaldı. Otobüste bulunan 45 kişi yanarak can verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda olaydan “derin üzüntü duyduğunu” belirtti. Modi, Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Konsolosluğunun mağdurların ailelerine destek verdiğini ve Suudi yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

Yetkililere göre, 9 Kasım’da Haydarabad’dan umre için Suudi Arabistan’a giden 54 kişilik grubun 4 üyesi Mekke’de kalmış, 4 kişi ise Medine’ye özel araçla geçmeyi tercih etmişti. Geriye kalan 46 kişi otobüsle yola devam ederken kazaya karıştı.

Suudi Arabistan’da hac ve umre dönemlerinde yoğunlaşan trafik, zaman zaman ciddi kazalara yol açıyor.
