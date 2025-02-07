Samanyolu Haber /Gündem / Umre ziyaretinde bir zorunluluk kalktı /07 Şubat 2025 15:44

Umre ziyaretinde bir zorunluluk kalktı

Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler için yürürlükte olan bir zorunluluk kalktı. Suudi yetkililer Umre ziyareti öncesinde istenen menenjit aşısı için zorunluluğun kalktığını duyurdu.

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Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenler için, daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında yeni düzenlemeye gidildi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayınlanan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ AY ZORUNLU HALE GELMİŞTİ
Geçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi. 10 Ocak’ta yayınlanan ve iptal edilen kararda ülkeye gelen Umreciler için söz edilen aşı zorunluydu. Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.
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