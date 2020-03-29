Samanyolu Haber /Gündem / Umrecilerin karantina süreleri doldu ama tahliye edilmediler! /29 Mart 2020 19:36

Umrecilerin karantina süreleri doldu ama tahliye edilmediler!

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların, Bilim Kurulu kararı sonucu evlerine gönderilmesi bekleniyordu ancak tahliyelerin ertelendiğini bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların Bilim Kurulu kararıyla evlerine gönderilmesi bekleniyor. Gönderilmesi beklenen kişilerin, 14 gün evlerinde karantina altında duracaklarına ilişkin tebligat imzalayacağı öğrenildi. İl dışına gidecekler için hazırlanan otobüsler ise sabah saatlerinden itibaren yurdun önünde bekletiliyor.

BUGÜN YAPILACAK TAHLİYE ERTELENDİ

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.
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