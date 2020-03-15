Ankara Valisi Vasip Şahin bugün umreden dönen 1.800 kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina altında olduğunu, 5 kişide ise semptom belirlendiğini ve hastaneye sevk edildiklerini bildirdi.





Şahin, "1.700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık." dedi.





UMREDEN DÖNENLER 3 ÖĞRENCİ YURDUNDA KALACAK





Şahin, umreden dönen ve uçakta yapılan sağlık taramasının ardından Koronavirüs tedbiriyle karantinaya alınmak üzere 3 ayrı öğrenci yurduna götürülen vatandaşlar hakkında konuştu.







Şahin, "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi." dedi.





3 öğrenci yurdunun karantina için tahsis edildiğini belirten Şahin, "Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlara aktarıldı. Onlar da hiçbir şekilde mağdur edilmediler." ifadesini kullandı.





UMREDEN DÖNENLER 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK





Umreden dönen bir kişide Koronavirüs'e rastlandığının bildirilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ankara ve Konya'daki bazı yurtların, umreden dönen yolcuların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini kaydetti.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Mart'a kadar umreden 21 bin kişinin döneceğini açıklamıştı.