Samanyolu Haber /Gündem / Umurlarında değil! /10 Nisan 2021 15:00

Umurlarında değil!

Tayyip Erdoğan'ın kalabalıklığını "lebaleb doluyor" diyerek övdüğü AKP kongrelerinin ardından, AKP’li Elazığ Belediyesi bilim insanlarının uyarılarına rağmen yüzlerce kişiyle, kapalı bir ortamda “2. Yıl Tanıtım Programı” gerçekleştirdi. AKP’li belediyenin gerçekleştirdiği toplantıda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

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Türkiye vaka saylarında birçok dünya ülkesini geride bırakarak günlük 55 bin sınırını da geçti. Ancak durumun bu noktaya gelmesinde payı olan AKP kongreleri ve tanıtım toplantılarına aralıksız devam ediliyor... 

"Çok yüksek riskli" il kategorilerinden biri olan Elazığ’da artan vaka artışları ve yapılan uyarılara rağmen AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından bir otelin kapalı salonunda “2. Yıl. Tanıtım Programı” düzenlendi.

Belediye Başkanı Şerifoğulları, iki yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları, "Aşkla çalıştık, Gururla Sunuyoruz" sloganıyla düzenlenen 'Hizmette 2. Yıl Tanıtım Programı’nda anlattı. 
Bir otelde düzenlenen programa Vali Erkaya Yırık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AKP Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, ilçe, belde belediye başkanları, ilgili daire ve kurum müdürleriyle çok sayıda davetli katıldı. 

Toplantıda maske takılırken 1.5 metrelik mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
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