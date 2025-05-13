Samanyolu Haber /Gündem / Umut davasına katılmayan Mehmet Ağar hakkında mahkemeden karar /13 Mayıs 2025 09:31

Umut davasına katılmayan Mehmet Ağar hakkında mahkemeden karar

Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un cinayetlerine ilişkin davada tanık olarak dinlenmesi beklenen dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, tebligatın farklı adrese gönderilmesi nedeniyle duruşmaya katılmadı. Ağar’ın bir sonraki duruşmaya SEGBİS’le bağlanması kararlaştırıldı.

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Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un cinayetlerinin ele alındığı Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Umut davasının 12’inci duruşması dün görüldü. Bir önceki duruşmada eski İçişleri Bakanı ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Ağar, “adresinde bulunamadığı“ için tebligatın kendisine ulaştırılamadığı ve geri döndüğü için dünkü duruşmaya katılmadı.

SANIK DEMİR AVUSTURALYA’DA MI?
Cumhuriyet'te yer alan habere göre duruşmada davacı tarafı avukatı Yalçın Akbal; tebligatın Ağar’ın bulunduğu adresten farklı bir adrese gönderildiğini açıkladı. Akbaş, Ağar’ın mahkeme huzurunda dinlenmesini; olanaklı değilse SEGBİS ile bağlanmasını talep etti. Ayrıca Akbaş; firari sanık Oğuz Demir’in Avusturalya’da olmasına yönelik bilgilerin olduğunu, Demir’in Avusturalya’da herhangi bir işlem yapıp yapmadığının araştırılmasını talep etti.

AĞAR SEGBİS’LE KATILACAK
Akbaş’ın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; Ağar’ın bir sonraki duruşmaya davacı tarafın talebine karşın, SEGBİS’le katılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti; Demir’in Avusturalya’da olup olmadığı ve herhangi bir işlem yapıp yapmadığının araştırılması için Adalet Bakanlığı’na ve Dışişleri Bakanlığı’na müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Dava 22 Eylül 2025'e ertelendi. 
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