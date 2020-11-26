Umut veren korona aşısından kötü haber

Salgın hızla yayılırken, tüm dünyanın gözü koronaya karşı geliştirilen aşı çalışmalarında. Bu kapsamda ilk umut verici açıklama Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıdan gelmişti. Ardından ikinci bir aşıdan daha müjde gelmiş, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği aşının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıklamıştı.







Pfizer ve Moderna'nın aşılarının ardından Covid-19’a karşı yeni bir aşı müjdesi de Oxford Üniversitesi'nden gelmişti. Aşının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyuran Oxford, “Bir fincan kahveden daha ucuz” açıklamasını yapmıştı.





Üçüncü aşıyla birlikte salgına karşı umut artarken, Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıyla ilgili tarafların birinden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.





AstraZeneca, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını duyurdu. Alınan aşı dozajında ??önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını açıkladı.





AstraZeneca tarafı, aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti.





ABD'deki yetkililer, aşının yüzde 90’a varan olarak açıklanan sonuçlarının yaşlıların verilerini yansıtmadığını açıklarken sonuçların net olmadığını ifade etti.





AstraZeneca sözcüsü Michele Meixell, denemelerin "en yüksek standartlarda yürütüldüğünü" söyledi. AstraZeneca'nın araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos dozaj hatasını bir çalışanın yaptığını söyledi ve “Hatayı farkettikten sonra aşıyı denediğimiz yerlere derhal haber verdik” dedi.





AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan "AZD1222" adlı aşının ortalama olarak yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurmuştu. AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dozlardan birinin ise yüzde 90'dan fazla koruma sağladığını açıklanmıştı.