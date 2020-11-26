Samanyolu Haber /Sağlık / Umut veren korona aşısından kötü haber /26 Kasım 2020 20:20

Umut veren korona aşısından kötü haber

Tüm dünyada koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre şu ana kadar 60 milyonu aşkın vaka var. Yine aynı verilere göre 1 milyon 400 binden fazla kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Salgın hızla yayılırken, tüm dünyanın gözü koronaya karşı geliştirilen aşı çalışmalarında. Bu kapsamda ilk umut verici açıklama Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıdan gelmişti. Ardından ikinci bir aşıdan daha müjde gelmiş, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği aşının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıklamıştı.

Pfizer ve Moderna'nın aşılarının ardından  Covid-19’a karşı yeni bir aşı müjdesi de Oxford Üniversitesi'nden gelmişti. Aşının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyuran Oxford, “Bir fincan kahveden daha ucuz” açıklamasını yapmıştı.

Üçüncü aşıyla birlikte salgına karşı umut artarken, Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıyla ilgili tarafların birinden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

AstraZeneca, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını duyurdu. Alınan aşı dozajında ??önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını açıkladı.

AstraZeneca tarafı, aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti.  

ABD'deki yetkililer, aşının yüzde 90’a varan olarak açıklanan sonuçlarının yaşlıların verilerini yansıtmadığını açıklarken sonuçların net olmadığını ifade etti.

AstraZeneca sözcüsü Michele Meixell, denemelerin "en yüksek standartlarda yürütüldüğünü" söyledi. AstraZeneca'nın araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos dozaj hatasını bir çalışanın yaptığını söyledi ve “Hatayı farkettikten sonra aşıyı denediğimiz yerlere derhal haber verdik” dedi.

AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan "AZD1222" adlı aşının ortalama olarak yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurmuştu. AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dozlardan birinin ise yüzde 90'dan fazla koruma sağladığını açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Umut veren korona aşısından kötü haber Sonraki Haber >>

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:46:29