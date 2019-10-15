Samanyolu Haber /Gündem / Ünal 11 gün sonra çelişkili ifade vermiş /15 Ekim 2019 11:45

Ünal 11 gün sonra çelişkili ifade vermiş

Özbekistan Cumhuriyeti Vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın olaydan 11 gün sonra adliyede ifade verdiği ortaya çıktı.

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Şirin Ünal’ın ifadesinde “Kızım, Duygu ‘Baba Nadira kapıyı kapattı, silah sesi geldi’ diye seslendi. O arada ben de hemen odaya koştum. Kapı kilitliydi. Omuzumla kapıyı açmaya çalıştım. Ancak başarılı olamadım” dediği öğrenildi. Oysa Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali ise “Olay 23 Eylül’de 20.48’de gerçekleşti. Şirin Ünal beni aradı olaydan 5 dakika önce. Evde silahın kayıp olduğunu söyledi” demişti. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Kadirova’nın hayatını kaybetmesine neden olan silah üzerinde ve kendisini kilitlediği odanın iç kapı kolu üzerinden parmak izi tespit edildiği belirtildi.

ADLİYEDE VE SAVCILIKTA

Cumhuriyet Gazetesi'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında Şirin Ünal’ın hem evinde, hem de Ankara Adliyesi’nde ifadesinin alındığı öğrenildi. 4 Ekim’de soruşturmayı sürdüren savcının odasında ifade veren Şirin Ünal’ın şunları kaydettiği belirtildi:

“Kızım, Duygu ‘baba Nadira kapıyı kapattı, silah sesi geldi’ diye seslendi. O arada ben de hemen odaya koştum. Kapı kilitliydi. Omuzumla kapıyı açmaya çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Kızıma 112 ve 155’i arayalım dedim. Bu esnada kızım Duygu ve diğer çalışan bodrum katından merdiven getirdi. Bu merdivenle kapıyı kırmaya çalıştık ancak merdiven kırıldı. Sonra kızım Duygu daha büyük bir merdivenle bahçeden odanın balkonuna ulaşmaya çalıştı ancak balkon kapısının da kilitli olduğunu söyledi. Bu arada polis ve 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Bu esnada polis ekiplerinin kapıyı açmak için kullanmış olduğu çekiç de kırıldı. Görevlilerin yaptığı çalışmalar sonucu kapının kırılması sağlandı. Kapı kırıldıktan sonra içeriye girebilen görevliler Nadira’yı hastaneye götürdü. Evimde iki çalışanım vardı. Nadira da kızım gibi sevdiğim, koruduğum bir kişiydi.”

GÜNLÜKLER ÇEVRİLİYOR

Olay sonrasında Kadirova’nın Özbekçe yazdığı günlüğüne el konulmuştu. Savcılık, günlüğün Türkçeye çevrilmesi talimatı verdi. Psikayatri uzmanlarının genç kadının ruh halinin belirlemek için bir rapor hazırlayacağı bildirildi.

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