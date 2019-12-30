Ünal Karaman devri bitti

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.





Bordo mavili kulüp, Karaman'ın 2 milyon 250 bin TL'lik ileriye dönük alacaklarının ödendiğini de Borsa İstanbul'a beyan etti.







Ünal Karaman, Bordo-Mavili takımın teknik direktörü olarak 71 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyete imza attı.





Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamladı.



