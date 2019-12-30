Samanyolu Haber /Spor / Ünal Karaman devri bitti /30 Aralık 2019 15:37

Ünal Karaman devri bitti

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Karaman'ın ileriye dönük alacağı olan 2 milyon 250 bin TL'nin ödendiği kaydedildi.

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Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 

Bordo mavili kulüp, Karaman'ın 2 milyon 250 bin TL'lik ileriye dönük alacaklarının ödendiğini de Borsa İstanbul'a beyan etti.

Ünal Karaman, Bordo-Mavili takımın teknik direktörü olarak 71 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyete imza attı. 

Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamladı.

7 Haziran 2019 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre Karaman 31 Mayıs 2021'e kadar görev yapacaktı. 
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