Ünal Karaman: 'Liglerin başlaması doğru değil'

Teknik direktör Ünal Karaman süreçler ilgili açıklamalarda bulundu.Profesyonellerin bu süreçten etkilenmediğini söylemenin yersiz olacağına değinen Karaman, "Biz söylenen önlemler doğrultusunda hareket ettik. Bu işin doğasına uygun antrenmanlar yapamadık.







Bizde futbolcularımızda bu süreçten etkilendi. Biz spor adamı olarak düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yaşanan bu olumsuzluklardan sonra bu psikolojik yıpranmışlıktan sonra yapılacak antrenmanlardan sonra futbolcuyu sahaya sürmeyi çok doğru bulmuyorum. Sezon arası verilen aralarda sporcular tatilini yapar dinlenirlerdi. Bu süreçte ise yaşanan olumsuzlukları evlerinde kalarak takip ettiler. Ölümler ve görülmeyen bir virüse karşı neler yapacaklarını öğrendiler. Bu psikolojiden çıkıp futbol oynayıp spor adamı olarak doğru bir düşünce görmüyorum" diye konuştu.