Samanyolu Haber /Spor / Ünal Karaman: 'Liglerin başlaması doğru değil' /04 Mayıs 2020 19:10

Ünal Karaman: 'Liglerin başlaması doğru değil'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, korona virüs psikolojisinden çıkıp futbol oynamayı doğru bir düşünce olarak görmediğini söyledi.Çaykur Rizespor Kulübü sezonun kalan maçlarını oynamak ve yaşanacak sürece hazırlanmak için kendi tesislerine karantinaya girdi.

SHABER3.COM

Teknik direktör Ünal Karaman süreçler ilgili açıklamalarda bulundu.Profesyonellerin bu süreçten etkilenmediğini söylemenin yersiz olacağına değinen Karaman, "Biz söylenen önlemler doğrultusunda hareket ettik. Bu işin doğasına uygun antrenmanlar yapamadık. 

Bizde futbolcularımızda bu süreçten etkilendi. Biz spor adamı olarak düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yaşanan bu olumsuzluklardan sonra bu psikolojik yıpranmışlıktan sonra yapılacak antrenmanlardan sonra futbolcuyu sahaya sürmeyi çok doğru bulmuyorum. Sezon arası verilen aralarda sporcular tatilini yapar dinlenirlerdi. Bu süreçte ise yaşanan olumsuzlukları evlerinde kalarak takip ettiler. Ölümler ve görülmeyen bir virüse karşı neler yapacaklarını öğrendiler. Bu psikolojiden çıkıp futbol oynayıp spor adamı olarak doğru bir düşünce görmüyorum" diye konuştu.   
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünal Karaman: 'Liglerin başlaması doğru değil' Sonraki Haber >>

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:25