Ünal yine Kadirova'yı suçladı: Şizofreni belirtileri vardı

AKP’li Şirin Ünal, evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova ile ilgili sorulara ilişkin açıklama yaparak, olayın intihar olduğunu savundu. Ünal, Kadirova’nın şizofren belirtilerinin olduğunu ileri sürdü.







Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe teklifinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’li Şirin Ünal’ın güvencesiz çalıştırdığı Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümünün gündeme gelmesi komisyonda gerginliğe neden oldu.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Ünal’ın katip üyesi olduğu komisyonda kadınların güvencesiz çalışmasından, ev işçilerinden, şiddete maruz kalan kadınlara ilişkin konuştu. Kemalbay, AKP’li Şirin Ünal’ın komisyonda divan başkanı olarak bulunmasına tepki göstererek, “İçinde bulunduğumuz bu Bütçe Komisyonunda Divan Başkanlığı’nda evinde sigortasız işçi çalıştıran ve evinde şüpheli bir şekilde ölüm yaşanan bir Divan Başkanımız var, oldu. Bu da bana çok büyük bir üzüntü veriyor. En azından ilkesel olarak ve etik olarak böyle bir toplantıda halkın bütçesini tartışırken, kadınların bütçesini tartışırken, evinde güvencesiz işçi çalıştıran bir milletvekilinin Divan Başkanlığı yapmasından üzüntü duyduğumu belirtiyorum” dedi.





AKP’Lİ ÜNAL DİVAN BAŞKANLIĞI’NA GEÇTİ





Kemalbay’ın bu sözlerini sarf ettiği sırada AKP’li milletvekilleri tepki gösterdi. AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Bir kişiyi böyle karalayamazsınız” dedi. Yaşanan tartışmalar sonrası AKP’li Şirin Ünal oturum başkanlığına geçti. Ünal’ın oturum başkanlığına geçmesine tepki gösteren HDP’li Kemalbay, “Çok manidar buluyorum bu hareketi. Çünkü şu anda Şirin Ünal tekrar Divanlık Başkanlığına gelip benim konuşmamda burada süreci yönetiyor. Ben kabul etmediğimi burada belirtmek istiyorum” diye vurguladı.





‘ŞİZOFRENİK BELİRTİLERİ VARDI’





Oturum başkanlığına geçen Şirin Ünal, kişilik haklarına “saldırı” olduğunu ileri sürerek, şu açıklamayı yaptı: “Anayasa’mıza göre savcılık soruşturmasının gizliliği ilkesi vardır, bu gizlilik ilkesini Sayın Milletvekili ihlal etmeye çaba göstermiştir; beni ve ailemi küçük düşürmeye çalışmıştır. Şu anda soruşturma devam ediyor. Milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak hem polise hem de savcımıza ifadelerimizi verdik ben ve aile fertlerimiz. Herhangi bir şekilde, biz de savcımızın yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Bana göre, kişisel olarak rahmetliye Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Şu ana kadar bana gelen bilgilere göre tamamen bir intihar. İntihar olayı şizofrenlik belirtisi… Şizofrenlik belirtileri vardı. Dolayısıyla, biz savcılığımızın vereceği kararı bekliyoruz ve ona uyacağız” diye kendini savundu.





BEDDUA EDEREK YANIT VERDİ





Ünal’ın konuşması ardından HDP’li Kemalbay, Nadira Kadirova’nın sigortalı olup olmadığını sordu. AKP’li Ünal ise HDP’li Kemalbay’a “Ben şunu söylemek istiyorum: Allah bu tür acıları inşallah size de yaşatsın, size de bu tür şeyler versin diyorum” diye karşılık verdi.