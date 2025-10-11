UNESCO’nun yeni başkanı belli oldu bakın kim?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) yeni başkanını seçti. UNESCO Yönetim Kurulu’nun yeni başkan için gösterdiği tek aday, Eski Mısır Eski Eserler Bakanı Halid El-Anani oldu.





UNESCO Genel Konferansı Başkanı Simona-Mirela Miculescu, yaptığı konuşmada El-Anani’nin kuruluşa olan “sarsılmaz bağlılığından” ve iki yıllık kampanya sürecinde 65 ülkeyi ziyaret ettiği “yorulmak bilmez mücadelesinden” bahsetti. Miculescu, El-Anani’in kampanyasında kullandığı ‘Halk İçin UNESCO’ sloganının ahlaki pusulasını, eşitlik taahhüdünü, insan onuruna saygısını gösterdiğini belirtti. Ayrıca şunları dile getirdi: “İnsanlığın bir dönüm noktasında olduğu bu dönemde, vizyonunuz bize kuruluşumuzun misyonuna sadık kalarak ilerleyeceği konusunda güvence veriyor.”





MISIR MÜZESİNİN GELİŞİMNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI





Karar’da yer alan habere göre, 54 yaşındakı El-Anani’nin başkanlığı, 6 Kasım’da Özbekistan’da yapılacak Genel Kurul toplantısındaki oylamayla kesinleşecek. Genel Kurul’un bugüne kadar yönetim kurulunun başkan tavsiyesini reddetmediği biliniyor. Özetle, El-Anani, UNESCO’nun ilk Arap ve Orta Doğulu başkanı olacak. Görevi, 2017’den beri sürdüren Audrey Azoulay’dan devralacak. Kahire’deki Helwan Üniversitesi’nde Mısırbilim profesörü El-Anani, 2016-2022 yılları arasında Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı olarak görev yaptı.





Görevi sırasında, UNESCO ile iş birliği ile 20’den fazla müzenin inşaat ve yenileme çalışmalarını denetledi. Geçen yıl kısmen açılan 1 milyar dolarlık bir kurum olan Büyük Mısır Müzesi’nin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. El-Anani, UNESCO Başkanlığı görevini kurum için özellikle zorlu bir dönemde üstlenecek. UNESCO, Ukrayna ve Gazze’deki devam eden iki büyük çatışmanın ön saflarında yer aldı. UNESCO, son olarak İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana kültürel miras alanlarına 110 saldırıda bulunduğunu, “Filistin halkının dini inançlarına, kültürüne ve mirasına açıkça saygısızlık ettiğini ve Filistin halkının kültür ve kimliğini baltaladığını” belirtti. UNESCO’nun açıklamalarına sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 2026 sonunda kuruma üyelikten ayrılacağını açıklamıştı.









İSRAİL MEDYASI RAHATSIZ OLDU





UNESCO’nun yeni başkanını Orta Doğu’dan seçmesi İsrail yanlısı medyada ise tepkilere neden oldu. Haberlerde, UNESCO’nun Mısırlı bir başkan seçme kararının ardında, İsrail’e karşı taraf olmasının yattığı iddia edildi. İsrail, 7 Ekim’den beri Filistin halkının kültürel mirasına yaptığı saldırıları raporlayan UNESCO’yu, Yahudi devletine karşı önyargılı olmakla suçlamıştı. Ayrıca, UNESCO’nun Filistin’i üye devlet olarak kabul etmesine de itiraz etmişti. Eski UNESCO Başkanı Azoulay ise, göreve gelen ilk Yahudi asıllı olarak biliniyor. El-Anani UNESCO Yönetim Kurulu’nun oylamasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde örgütün siyasallaştırılması yerine ‘teknik’ müzakereler için çaba göstereceğini vurguladı.