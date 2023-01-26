UNESCO, Rusya’nın bombaladığı Odesa'yı Dünya Mirası listesine aldı

UNESCO, ilk etapta savaş sırasında Rus bombardımanı yüzünden zarar gören Güzel Sanatlar Müzesi ve Modern Sanatlar Müzesi’nin tamiratını üstlenmek istiyor.

UNESCO’nun kararıyla, kentin olağanüstü evrensel değeri kabul, insanlığın bu yerleşim birimi uluslararası koruma altına alındığı teyit ediliyor.UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Sinemaya, edebiyata ve sanata damgasını vurmuş, özgür bir şehir, bir dünya şehri, efsanevi bir liman olan Odesa, artık uluslararası toplumun güçlendirilmiş koruması altına alındı. Savaş devam ederken, bu şehrin daha fazla yıkımdan korunmasını sağlamak için ortak kararlılığımız sürecek.” ifadesini kullandı.Ukrayna geçen yıl bu Odesa’nın bu listeye alınması için resmi başvuruda bulunmuştu. Rusya’nın saldırıları sürerken özel durumu göz önüne alınarak, bu kentin listeye alınmasının hızlandırıldığı bildirildi.Ukrayna'da deniz yoluyla yapılan dış ticarette Odesa kenti önemli bir rol oynuyor.