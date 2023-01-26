Samanyolu Haber /Dünya / UNESCO, Rusya’nın bombaladığı Odesa'yı Dünya Mirası listesine aldı /26 Ocak 2023 09:03

UNESCO, Rusya’nın bombaladığı Odesa'yı Dünya Mirası listesine aldı

Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Rusya’nın bombaladığı Ukrayna’nın tarihi liman kenti Odesa’yı Dünya Kültür Mirası listesine aldı.

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UNESCO’nun kararıyla, kentin olağanüstü evrensel değeri kabul edilirken, insanlığın bu yerleşim birimi uluslararası koruma altına alındığı teyit ediliyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Sinemaya, edebiyata ve sanata damgasını vurmuş, özgür bir şehir, bir dünya şehri, efsanevi bir liman olan Odesa, artık uluslararası toplumun güçlendirilmiş koruması altına alındı. Savaş devam ederken, bu şehrin daha fazla yıkımdan korunmasını sağlamak için ortak kararlılığımız sürecek.” ifadesini kullandı.

Ukrayna geçen yıl bu Odesa’nın bu listeye alınması için resmi başvuruda bulunmuştu. Rusya’nın saldırıları sürerken özel durumu göz önüne alınarak, bu kentin listeye alınmasının hızlandırıldığı bildirildi.

UNESCO, ilk etapta savaş sırasında Rus bombardımanı yüzünden zarar gören Güzel Sanatlar Müzesi ve Modern Sanatlar Müzesi’nin tamiratını üstlenmek istiyor.

Ukrayna'da deniz yoluyla yapılan dış ticarette Odesa kenti önemli bir rol oynuyor.
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