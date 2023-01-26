UNESCO, Rusya’nın bombaladığı Odesa'yı Dünya Mirası listesine aldı

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Sinemaya, edebiyata ve sanata damgasını vurmuş, özgür bir şehir, bir dünya şehri, efsanevi bir liman olan Odesa, artık uluslararası toplumun güçlendirilmiş koruması altına alındı. Savaş devam ederken, bu şehrin daha fazla yıkımdan korunmasını sağlamak için ortak kararlılığımız sürecek.” ifadesini kullandı.
Ukrayna geçen yıl bu Odesa’nın bu listeye alınması için resmi başvuruda bulunmuştu. Rusya’nın saldırıları sürerken özel durumu göz önüne alınarak, bu kentin listeye alınmasının hızlandırıldığı bildirildi.
UNESCO, ilk etapta savaş sırasında Rus bombardımanı yüzünden zarar gören Güzel Sanatlar Müzesi ve Modern Sanatlar Müzesi’nin tamiratını üstlenmek istiyor.
Ukrayna'da deniz yoluyla yapılan dış ticarette Odesa kenti önemli bir rol oynuyor.