UNESCO'dan Ayasofya açıklaması

1500 yıllık Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak camiye dönüştürülmesi hakkında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) yeni açıklama geldi. Ayasofya’nın müze olarak Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunduğu UNESCO, “Türkiye’nin bu anıtın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzgünüz” açıklaması yaptı.







UNESCO, ilgili Danıştay kararından önce dün gece yaptığı açıklamada Ayasofya’nın Dünya Mirası Listesi’nde bulunması nedeniyle Türkiye’nin belirli taahhütler ve yasal yükümlülüklere tabii olduğuna dikkat çekmişti. Kurum, statü değişikliğinin ‘Dünya Mirası komitesi tarafından gözden geçirilmesi gerekebileceği’ ifade etmişti.