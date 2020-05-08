Samanyolu Haber /Gündem / UNICEF: Covid-19 salgını süresince 116 milyon çocuk doğabilir /08 Mayıs 2020 17:34

UNICEF: Covid-19 salgını süresince 116 milyon çocuk doğabilir

UNICEF, salgın döneminde yeni anne olanların ve doğan bebeklerin alınan karantina önlemleri nedeniyle zorluk yaşayacağını söyledi

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yaptığı araştırmaya göre; koronavirüs (Covid-19) salgınının devam ettiği süre içinde 116 milyon bebeğin doğacağı tahmin ediliyor. UNICEF, 10 Mayıs Anneler Günü öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüs günlerinde doğacak bebeklere ilişkin uyarılarını açıkladı.

UNICEF, salgın döneminde yeni anne olanların ve doğan bebeklerin alınan karantina önlemleri nedeniyle zorluk yaşayacağını, sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanamayabileceğini hatırlattı.

UNICEF'in yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde milyonlarca anne alıştığımız dünyada ebeveynliği tecrübe etti. Şimdi yeni anne olacaklar içinde bulunduğumuz yeni dünyada, enfekte olma korkusuyla sağlık merkezlerine gitmekten çekinecek ve kısıtlamalar nedeniyle acil sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar yaşayacak. Koronavirüs pandemisinin anneliği nasıl etkileyeceğini düşünmek zor"  denildi.

UNICEF, devletlere ve sağlık hizmeti sağlayanlara pandemi boyunca önlem almaları, hamile kadınların sağlık hizmetinden faydalanmasını kolaylaştırması çağrısı yaptı. 
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