Unilever 1500 yöneticinin işine son verecek

Unilever'den yapılan açıklamada, küresel çerçevede yeniden yapılanma planına dikkat çekilirken yönetici pozisyonunda çalışanların yüzde 15’inin işine son verileceği bildirildi.







FABRİKA ÇALIŞANLARININ ETKİLENMESİ BEKLENMİYOR

Açıklamada, “Önerilen yeni organizasyon modeli, üst düzey yönetici pozisyonunda yaklaşık yüzde 15, daha alt düzey yönetim rollerinde yüzde 5, dünya genelinde yaklaşık 1.500 role eşdeğer bir azalma ile sonuçlanacak. Fabrika çalışanlarının bu değişikliklerden etkilenmesini beklemiyoruz" ifadesine yer verildi.





İngiltere merkezli Unilever’in dünya genelinde 149 binden fazla çalışanı bulunuyor.



