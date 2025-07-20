Üniversite giriş sınavı YKS’de çöküş: 41 bin aday sıfır çekti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2025 sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl da adayların net sayılarını açıklamayı tercih etmeyerek yalnızca doğru ortalamalarını paylaştı. Ancak bu “sansür” çabası, sınavlardaki genel başarısızlık tablosunu gizlemeye yetmedi.





MATEMATİK VE FEN SINIFTA KALDI

Birgün'ün haberine göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 40 soruluk Matematik testinde doğru ortalaması sadece 6 olurken, Fen Bilimleri testinde bu sayı 4,1'de kaldı. AYT Matematik ortalaması da yalnızca 6,7 oldu.





Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamında bazı dikkat çeken doğru ortalamaları şöyle:





Kimya (13 soru): 1,7

Edebiyat (24 soru): 6,6

Tarih-2 (11 soru): 1,4

Coğrafya-2 (11 soru): 2,7

Felsefe grubu (12 soru): 1,9

Din Kültürü (6 soru): 1,4





Yabancı Dil Testi’nde ise İngilizce’de düşüş dikkat çekerken, 80 soruluk Arapça testinin ortalaması 29,4 oldu.





SINAVA GİRMEYEN YÜZ BİNLER

Başvuru yapmasına rağmen sınava katılmayanların sayısı da dikkat çekti.





TYT’ye 209 bin 8 kişi,

AYT’ye 171 bin 117 kişi,

YDT’ye ise 59 bin 411 kişi katılmadı.

YDT için bu oran, başvuranların yüzde 27,5’ine denk geliyor.





400’ÜN ÜZERİNE ÇIKABİLEN AZ, SIFIR ÇEKEN ÇOK





TYT’de 2 milyon 351 bin 641 aday yarıştı.





190 ve üzeri puan alan aday sayısı: 2 milyon 270 bin

400 ve üzeri puan alan aday sayısı: 44 bin 193

Sıfır çeken aday sayısı: 41 bin





TYT’DE TAM PUAN ALAN ADAY SAYISI: 1

Geçmiş yıllara kıyasla 400 üzeri puan alan sayısında da ciddi bir düşüş var:





2023: 73 bin 371

2024: 74 bin 365

2025: 44 bin 193

AYT’de 400 ve üzeri puan alanlar ise şöyle:





Sayısal: 40 bin 857

Sözel: 652

Eşit ağırlık: 2 bin 823

Baraj sistemi devam etseydi TYT’de 160 puan altında kalan 141 bin 177 aday tercih hakkı kazanamayacaktı.