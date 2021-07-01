Üniversite harçlarına da %10 zam yapıldı

Buna göre aynı dönemde tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya çıkarken, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği miktar ise 340 liradan 374 liraya çıktı. Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.





Karara göre diğer bölümlerde ödenecek güncel fiyatlar ise şöyle:





Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462



Pilotaj: 562



Bilgisayar: 463



İnşaat: 463



Mimarlık: 463



Güzel Sanatlar: 377



Fen Edebiyat: 340



İktisat: 374



İşletme: 374

