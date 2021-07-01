Üniversite harçlarına da %10 zam yapıldı

Buna göre aynı dönemde tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya çıkarken, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği miktar ise 340 liradan 374 liraya çıktı. Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.
Karara göre diğer bölümlerde ödenecek güncel fiyatlar ise şöyle:
Diş hekimliği:590
Veterinerlik: 462
Pilotaj: 562
Bilgisayar: 463
İnşaat: 463
Mimarlık: 463
Güzel Sanatlar: 377
Fen Edebiyat: 340
İktisat: 374
İşletme: 374