Üniversite Harçlarına yüzde 20 ZAM

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, üniversiteleri de vurdu. Yükseköğretimde öğrenci başına devletin ödediği katkı payı ücretleri üniversitelerin başlamasından 3 ay sonra açıklandı. Haziran ayından itibaren geçerli olduğu belirtilen karar ancak 6 aylık gecikmeli olarak dün yayımlanabildi.









Gecikmeli kararda, uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretleri geçen yılla aynı kalsa da devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarlarının yüzde 20 artırımlı olarak ödeneceği belirtildi.





Üniversitelere ödenecek en düşük katkı payı, yıllık öğrenci maliyetinin 1923 TL olarak belirlendiği fen ve edebiyat fakülteleri ile öğrencinin yıllık maliyetin 2 bin 53 lira olduğu ilahiyat fakültesi gibi bölümlerde 284 TL olarak belirlendi. Öğrenci maliyetinin en yüksek olduğu ve 15 bin 544 TL’ye ulaştığı tıp fakültesinde ise katkı payı 591 TL oldu.