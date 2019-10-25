Üniversite hastaneleri sıkıntılı





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu malî sorunların tesbit edilmesi ve sağlık kuruluşlarına yapılan ödemelerde düzenlemelerin yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine Araştırma Önergesi verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Tuba Vural Çokal, ülkemizin dört bir yanındaki üniversite hastanelerinin ekonomik sorunlarla boğuştuğunu, gerekli tedbirler alınmazsa aralarında hasta bakamayacak hale gelenlerin bile olacağını kaydetti. Ülkemizin en önemli hastanelerinden biri olan Hacettepe Hastanesinin 2017 yıl itibari ile toplam borcunun 400 milyon lira olduğunu ifade eden Dr. Çokal “Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Sayıştay Raporlarına göre Akdeniz Üniversite Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 1 yıllık gelir gider dengesinde 150 milyon lira açık bulunuyor. Bazı üniversite hastanelerinin, ameliyat yapamayacak, sağlık ekipmanlarını temin edemeyecek, ihtiyaç duyduğu personel alımlarını yapamayacak hatta raporları basmak için yeterli A4 kâğıdını bile alamayacak hale geldiğine daire haberler zaman zaman gündeme geldi” dedi.





SUT 10 YILDIR FİYAT ARTIŞI YAPMADI





Üniversite Hastanelerinin yıllardır derinleşen malî çıkmazın en önemli sebebinin Kısa adı SUT olan Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki eksikler olduğunu kaydeden Çokal “Üniversite hastanelerine yapılacak olan ödemeleri belirleyen Sağlık Uygulama Tebliği’nde fiyatlar 10 yıldır hiç arttırılmazken, Üniversite Hastaneleri’nin giderlerinde çok büyük artışlar olmuştur. Devamlı artan enflasyon, yabancı paranın aşarı değerlenmesi ve ülkenin genel ekonomik problemleri karşısında malî direnme kabiliyetini kaybeden üniversite hastaneleri, mal ve hizmet temininde zorlanarak sağlık hizmetini veremeyecek duruma gelmiştir” diye konuştu.