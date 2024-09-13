Üniversite mezunu Türkiyeli göçmenler Almanya'da ilk sıraya yerleşti

DW’nin haberine göre, Almanya’da geçen yıl tanınan yabancı mesleki yeterlilik belgelerinin sayısında belirgin bir artış kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi, 2023’te tanınan mesleki yeterlilik belgelerinin sayısının 2022’ye göre dörtte bir oranında artarak 65 bin 300’e çıktığını açıkladı. 2022’de bu rakam 52 bin 300 olarak kayıtlara geçmişti.







2023’te Almanya genelinde 81 bin 700 denklik başvurusunun yapıldığı, sonuçlandırılan 67 bin 500 başvurudan yüzde 3’üne ise olumsuz yanıt verildiği belirtildi.





Veriler önceki yıllarda olduğu gibi 2023’te de tanınan mesleki yeterlilik belgelerinin üçte ikisinin sağlık ve bakım alanında olduğunu ortaya koydu.





En fazla denklik Türkiye’den edinilen diplomalara verildi.





Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, denklik başvurularına olumlu yanıt alanlar arasında yüzde 10’la (6 bin 600 diploma) Türkiye’den diploması bulunan başvuru sahipleri başı çekti. Bunu yüzde 7 ile Bosna-Hersek ve Filipinlerde alınan mesleki yeterlilik belgeleri takip etti. Dördüncü sırada ise Tunus’ta (4 bin 300 diploma) alınan mesleki yeterlilik belgeleri yer aldı. Suriye, Hindistan ve Ukrayna’dan edinilen diplomaların da en fazla tanınan mesleki yeterlilik belgeleri arasında olduğu görüldü.





“Almanya iş gücü için daha cazip hale geliyor”





Verilen mesleki denklik sayısındaki artışın bir rekora işaret ettiğine dikkat çeken Federal Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, rakamların yurt dışından kalifiye işçi kazanımındaki ivmeyi ve dolayısıyla Almanya’nın uluslararası rekabette daha cazip hale geldiğini ortaya koyduğunu belirtti. Bakan, şimdi denklik ofislerinin sayısını azaltmanın yanı sıra denklik sürecinin kolaylaştırılması ve dijitalleştirilmesinin hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.





Kalifiye iş gücü açığı, Almanya’da ekonomik büyümenin önünde en önemli engel olarak görülüyor. Ekonomistlere göre emekliye ayrılan iş gücünün istihdam piyasasına girenlerden fazla olmasıyla ortaya çıkan bu sorun önümüzdeki yıllarda alarm verici boyutlara ulaşacak. Berlin, bu tür bir senaryonun önüne geçmek için Almanya’yı yurt dışından kalifiye iş gücü için daha cazip hale getirmenin yollarını arıyor.



