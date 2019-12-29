Damadı Hazine Bakanı, amcasının oğlu bilmem nerede!

İşsizlik Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, üniversite mezunları asgari ücretle ancak iş bulabiliyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 2020 yılı için asgari ücreti asgari gider indirimi (AGİ) dahil 2 bin 20 TL'den 2 bin 324 TL'ye çıkarırken, öğretmen adayı bir gencin sosyal medyada yayımlanan görüntüleri üniversite mezunu işsizlerin dramını gözler önüne serdi.





YouTube'de yayın yapan Yol TV'ye mülakat veren öğretmen adayı, asgari ücret zammını yetersiz buldu.





DAMADI HAZİNE BAKANI, AMCASININ OĞLU BİR YERDE





Hükümete tepki gösteren genç, "300 lira ne ya! Dalga mı geçiyorlar milletle ya! Alsınlar, vermesinler ya! Hangi çarkı döndürdüler de bunu döndürecekler? Damadı Hazine Bakanı (Berat Albayrak) olmuş. Amcasının oğlu bir yerde başka bir şey olmuş. Öbür tarafta milletvekili yardımcıları hepsi adamlarını almış yandaş olmuşlar. Ondan sonra başka partiler oy kazanınca bir ayda sağda solda dosyaları temizlemek için vakit kazanıyorlar. Adam kazanmış hakkını vermiyorlar." dedi.





Aynı genç, "Bu sağ-sol davası değildir. Bun insanların yaşantısının davasıdır. Kendisine yüzde 26 zam yapan bir insan Allah'tan, kitaptan, peygamberden bahsedemez. Halka yüzde 3 verip kendisine yüzde 26 alıyorsa hoca da değildir alim de." ifadelerini kullandı.





"Ben üniversite mezunuyum. Bulaşık yıkıyorum. Benim çalıştığım yere gitsinler." diyen öğretmen adayı, öğretmen olarak tayin edilmediği halde Kredi Yurtlar Kurumu'nun kendisine verdiği 36 bin TL öğrenim kredisini tahsil ettiğini kaydetti.





GELECEK SENE YAKACAĞIM O DİPLOMAYI!





Devamında ise şunları söyledi: "Bulaşık yıkıyorum utanmıyorum. Alnımın teri. Benden sonraki gençler yanmasın. O diplomayı önümüzdeki sene günü doluyor. Atanamayacağım, yakacağım o diplomayı Abdi İpekçi'nin önünde."

"Öğretmen miydiniz?" sorusu üzerine ise, "Öğretmen adayıyım ben. Geçen sene KPSS'yi 300 lira yapmış bu devlet. Sınava giremedim param olmadığı için. Evde ekmek bekleyen adam var. Sınavıma giremiyorum ya! Dört yıl okul okudum. Üç oturum yapmış, beş oturum yapmış. Orada YÖK'teki adamların cebini dolduracak da." cevabını verdi.





"MUHALİFLERE KARŞI ÇIKMAYIN ARKADAŞLAR!"





İğneden ipliğe gelen zamlara işaret eden öğretmen adayı, "Bu adam elektrik yakıyor. Yüzde 15-20 zam verecek. 300 lira zam verdiler, 100 lira elektriğe zam, 40 lira doğalgaza zam. 300 lira verdiklerini geri alacaklar. Muhaliflere karşı çıkmayın arkadaşlar. Bir ülkede muhalefet varsa hizmet vardır. Tek market varsa herkes o marketten almak zorunda kalır. O market istediği fiyatı belirler. Ancak 10 market varsa ne olur? Hepsi birbiri ile rekabete girer. Ülkede muhalefet olsun." dedi.





Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a seslenen öğretmen adayı, "Kalkıp '2 bin 578 TL aşağı oturmayacağız. Kabul etmeyiz' diyorsun. Kameraların önünde göstermelik kalkıyorsun. Madem kabul etmiyorsun onlarla aynı masaya oturmayacaksın. Gözükmeyeceksin orada. Tartıya alsalar tartı kırılır ya. Hepse elleri yüzleri şişmiş ya! Ayıp bir şey ya!" ifadelerini kullandı.