Samanyolu Haber /Gündem / Üniversite öğrencileri boykot kararı aldı, sıralar boş kaldı /24 Mart 2025 12:10

Üniversite öğrencileri boykot kararı aldı, sıralar boş kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan ve tutuklanmasına kadar giden süreç üniversitelerde tepkiyle karşılandı. Boykot kararı alan öğrencilerin eylemleri başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan, gözaltı ve tutuklamalarla süren süreç üniversite öğrencilerinde büyük tepkiye yol açtı.

İBB'ye yönelik oparsyonla başlayan üniversite eylemleri ülkenin dört bir yanındaki kampüslere yayılırken, kampüslere sığmayan öğrenciler meydanlara akın etti. Sokaklarda İmamoğlu eylemlerine öncülük eden öğrenciler eylemlerine devam ediyor.

Siyasi bir kararla diploma iptali, peşi sıra gelen tutuklama kararı, ülkede süre gelen anti demokratik uygulamalara karşı öfke, gelecek kaygısıyla boğuşan üniversitelileri harekete geçirdi. Öğrenciler dersleri boykot etme kararı aldı.

Boykot kararının ardından üniversite sıraları boş kalırken, öğrenci eylemleri başladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Yıldız Tenkik Üniversitesi'ne, Hacettepe Üniversitesi'nden İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Galatasary Üniversitesi, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi... Ülkenin önde gelen okullanıdan binlerce öğrenci tepkilerini göstermek için eylemlerine devam ediyor.

ODTÜ
Eylemlerin başlamasının ardından tüm öğrencilere boykot çağrısı yapan ODTÜ öğrencileri rektörlük binasına boykot yürüyüşü gerçekleştiriyor.

İTÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de boykot eylemleri için harekete geçti. Rektörlüğün "derslerin yapılmaması ve/veya sınavların ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değildir" açıklamasına rağmen öğrenciler derslere girmiyor.

Güvenliklerin boykot eylemini engellemek için Maçka kampüsündeki binanın kapısını öğrencilerin üzerine kilitledi. Güvenliğin bina kapısını kilitlemesi üzerine camlardan atlayan öğrenciler eylemlere dahil oldu.

İÜ
İstanbul Üniversitesi'nde eylemlere devam eden öğrenciler gerçekleştirdikleri forumda bir araya geldi.

Moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji, su bilimleri ve diş hekimliği öğrencileri düzenledikleri forumda buluştu.

YTÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de öğrencilerin boykot kararı almasının ardından Beşiktaş kampüsü boş kaldı.

GSÜ
Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerin boykot eylemi sürüyor. Fakülte girişine yazı tahtası çeken öğrenciler "GSÜ öğrencileri bu koşullarda derslere girecek kadar kayıtsız olamaz! Akademik boykot!" diye yazdı.

BOUN
Boğaziçi Üniversitesi'nde de öğrenciler boykot kararı aldı. Derslere girmeyen öğrencilerin boykot kararı sonrası sınıflar boş kaldı.
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