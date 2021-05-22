Üniversite öğrencisi Merve Demirel’e cinsel saldırıda bulunan polise hapis cezası

TAYAD’ın, 2019 yılının Şubat ayında, Sakarya Caddesi’nde düzenlediği eyleme destek veren Üniversite öğrencisi Merve Demirel, gözaltına alınırken, polis memuru Sezgin S.’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sezgin S. hakkında Ankara 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında Sezgin S. ve avukatı ile Merve Demirel, ailesi ve avukatları hazır bulundu.







SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ





Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, sanık polis Sezgin S., savunmasında, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürerek “Müştekiyi kolundan tutup, araca yaklaştırdık. Müşteki sol dizini aracın tampon bölgesine koyup, araca binmemek için direndi. Kendisini aşağı doğru bırakıyordu. Önce kolundan aracın içine doğru bindirmek için zorladık. Dizini dayadığı için iterek, bindiremedik. Sırtından iteklemeye çalıştım. Bacağından güç aldığı için yine başaramadım. Daha sonra bacağını tampondan kurtarmak amaçlı pantolon sol cep kapağı alt kısmından, pantolonun kumaşından yakalayıp, diğer yandan da sağ omzundan tutup içeri iterek, araca bindirdim. Kesinlikle cinsel sarkıntılık kastım bulunmamaktadır.” diye konuştu.





Merve Demirel’in avukatı ise “Sanık araç şoförü olarak gözaltına alma yetkisi yoktur. Böyle bir yetkisi olmadığı halde gözaltı işlemi yapmış, cinsel saldırı suçu işlemiştir, cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.





ALT SINIRDAN CEZAYA İNDİRİM





Sezgin S.’ye alt sınırdan önce 3 yıl hapis verildi. Ceza, daha sonra sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları, geçmişi, sosyal ilişkileri ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri gerekçesiyle 2 yıl 6 aya düşürüldü.





SOYLU TACİZCİ POLİSİ SAVUNMUŞTU





Gözaltı sırasında üniversite öğrencisi Merve Demirel’in polis tarafından taciz edilerek gözaltına alındığı fotoğraflara yansımıştı. Tepki çeken olayın ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız" ifadelerini kullanmıştı.





ÖZLEM ZENGİN: GÖRÜNTÜLER BASINA YANSIMAMALIYDI





Cinsel taciz olayının yaşanmasının ardından dönemin AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin şöyle konuşmuştu: “Bir telaş içerisinde, bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği yanlış bir hareket. Bu da yanlış, olmamalıydı. Ben o görüntüleri izledim, hem emniyet müdürlüğünün çektiği görüntüleri izledim hem de olay esnasında çekilen görüntüleri izledim. Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken, bence kastı aşan bir şekilde, olaydan öte emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor.”