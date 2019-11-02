Üniversitede ırkçı saldırı: ‘Kürtleri bu yurtta barındırmayacağız’

Antalya Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören üç Kürt öğrenci kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtta dün gece kendisine “ülkücü” diyen grubun ırkçı saldırısına maruz kaldı.





HAKLARINDA ŞİKAYET BULUNAN SALDIRGANLAR SERBEST





MA’nın haberine göre, saldırıda yaralanan öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şubesi’ne başvurup, saldırganlar hakkında polise şikayette bulundu.





Yapılan şikayete rağmen saldırganların henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan öğrencilerden A.B., daha önce de benzer saldırılara maruz kaldıklarını dile getirdi.





3 ÖĞRENCİYE 20 KİŞİ SALDIRDI





A.B., dün gece yaşananları ise şöyle anlattı: “Ülkü Ocakları üyesi Muharrem ve Şahin isimli kişiler, kaldığımız odaya gelip ‘Kürt ve HDP’liyi burada barındırmayacağız’ diyerek, ben ve diğer iki arkadaşımı zorla odadan dışarı çıkardı. 301 nolu boş bir odaya götürüp darp ettiler. Odada yaklaşık 20 civarında kişi vardı. Yurtta kameralar var, kaydetmiştir yaşadıklarımızı. Saldırıdan kaynaklı yüzümde, boynumda ve burnumda ciddi zedelenmeler mevcut. Hastanede tedavi gördükten sonra saldırganlardan gruptan şikayetçi olduk.”