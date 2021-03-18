Samanyolu Haber /Dünya / Üniversite matbaasında sahte para basan çeteye baskın /18 Mart 2021 12:18

Üniversite matbaasında sahte para basan çeteye baskın

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da polis, bir üniversitenin matbaasına yaptığı baskında yüksek kalitede basılmış milyonlarca euro ve dolar sahte banknota el koydu.

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ABD Gizli Servisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda polis, üniversitede çalışan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda büyük miktarda sahte Amerikan doları ve euro banknotlarının yanı sıra para basmak için kullanılan baskı makinesi ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Savcılık, ele geçirilen sahte para miktarının 4 milyon dolar ve 3,6 milyon euro olduğunu belirtti.

Sofya Emniyet Müdürü Georgi Hadzhiev de "Ele geçirilen paranın miktarı hayli yüksek. Kanıtlar ciddi suç faaliyetlerini ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu.

Polis, iki zanlının Ukrayna'ya sahte dolar ile Batı Avrupa'ya euro kaçakçılığı yapan daha büyük bir suç şebekesinin parçası olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Organize suçlarla mücadele dairesi direktörü Lubomir Yanev, ortaya çıkarılan keşfin 'daha büyük ölçekli suç faaliyetlerine işaret ettiğini' söyledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki bir üniversitenin matbaasında sahte para basmak için kullanılan cihazlara el konulduAP
Biri 48 yaşında bir erkek ve diğeri 54 yaşındaki bir kadın olduğu belirtilen zanlıların, sahte paraları iş sonrası ve tatil günlerinde bastıkları belirlendi.

Yanev zanlıların, bastıkları para karşılığında yüzde 10 komisyon aldıklarını dile getirdi ve zanlıların daha önceden sabıka kayıtlarının bulunmadığı bilgisini de paylaştı.

Bulgaristan'da son 10 yılın en büyük sahte para operasyonu

Sofya polisi, üniversite yetkililerinin söz konusu basım merkezinin varlığından haberdar olduklarına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti.

Savcılığa göre, olay Bulgaristan'da ele geçirilen en büyük sahte para operasyonlarından biri.
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