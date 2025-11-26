Samanyolu Haber /Gündem / Üniversitede rehine krizi! /26 Kasım 2025 14:51

Üniversitede rehine krizi!

Gümüşhane Üniversitesi’nde çalışan bir kişi, silahla başka bir kişiyi rehin aldı. Polisin ikna çalışması yürüttüğü olayla ilgili daha sonra Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklamada, "Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor" denildi.

SHABER3.COM

Gümüşhane Üniversitesi’nin Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMASI: OLAY KONTROL ALTINDA

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T.'nin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 

"Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hale geldi. Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
16:23:02