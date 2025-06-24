Samanyolu Haber /Gündem / Üniversitede 'sivil' 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' krizi: Öğrencilere ihraç gündemde! /24 Haziran 2025 10:20

Üniversitede 'sivil' 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' krizi: Öğrencilere ihraç gündemde!

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganıyla rektörlük odasına yürüyen öğrenciler hakkında, 'düzen ve huzuru bozdukları' iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı. Öğrenciler, teğmenler gibi ihraç tehlikesiyle karşı karşıya.

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde, 21 Mart 2025’te “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganıyla yürüyüş düzenleyerek rektörlük odasına giren öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Geçen yıl Kara Harp Okulu’nda teğmenlerin aynı sloganla yemin etmelerinin ardından yaşanan krizin benzeri, bu kez üniversite kampüsünde yankı buldu. Soruşturmanın, olayın üzerinden üç ay geçtikten sonra açılması dikkat çekerken, öğrenciler “düzeni ve huzuru bozmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini engellemek, işgal ve benzeri fiillerle hizmeti aksatmak”la suçlanıyor.

İHRAÇ EDİLME TEHLİKESİ KAPIDA
Soruşturma, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yürütülürken, öğrencilerden yazılı savunma istendi. Suçlamalar arasında, “yüksek öğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” da yer alıyor. Soruşturma sonucunda öğrencilerin, Kara Harp Okulu’nda slogan nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler gibi, üniversiteden geçici veya kalıcı olarak ihraç edilme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
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