Üniversitede skandal olay

Artuklu Üniversitesi kimliğini oluşturmak için Üniversite içi ve dışı paydaşlar ile birlikte yönetim anlayışı oluşturmak istediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Özcoşar, “Aynı zamanda Üniversitelerde yönetim ve öğrenciler arasında da iletişim anlamında yaşanan kopuklukları öğrenci danışman ile çözeceğiz ve onlarında yönetimde söz sahibi olmalarını sağlayacağız” diye konuştu.







SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI





Tarafsız'ın haberine göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sosyal medya hesabında Artuklu Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerden birini kendine danışman olarak seçeceğini açıklaması büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Özcoşar, sosyal medya hesabından “Gençler, sizlerden/öğrencilerimizden bir rektör danışmanı seçmeyi düşünüyorum. Seçimi öğrencilerimiz yapacak. Yakında ilana çıkacağız” diye mesaj atınca çok sayıda öğrenci memnuniyetini dile getiren yorumlar yaptı.





DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN MAKAM ODASI VE YETKİLERİ OLACAK





Rektör Prof.Dr.Özcoşar, kendisine öğrenci danışmanını 1 veya 2’inci sınıflardan seçeceğini, öğrencilerin arkadaşlarının oyları ile seçilip bu göreve geleceğini belirterek, “Adaylar için kriterler koyacağız ama bu öğrencilerimizi sıkacak bir kriter olmayacak. Yine danışman seçilecek öğrencimize maaş olarak burs vereceğiz. Kendisine diğer danışmanlarda bulunan yetkiler ve makam odası olacaktır. Öğrenci ve yönetim arasında zaman zaman iletişim anlamında kopukluklar yaşanmaktadır. Danışman öğrenci ile hem bu kopukluğu ortadan kaldıracağız hem de öğrencilerin yönetimde söz sahibi olmalarını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.





Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Üniversitesi kimliği oluşturmak istediklerini ve yeni yönetim anlayışı ile üniversiteyi sadece yönetim olarak değil, kentteki sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin de içinde olduğu paydaşlarla birlikte yönetmek anlayışını benimsediklerini söyledi. Bunun ilk adımının Üniversite içindeki paydaşlar olan öğrencilerden bir danışman seçmek olduğunu söyleyen Prof.Dr.Özcoşar, “Bununla genelde nesne olarak konumlandırılan öğrencilerin özne olmanın yolunu açacağız. Öğrencilerimizin karar alma süreçlerinde de aktif rol almalarını sağlamış olacağız” diye konuştu.